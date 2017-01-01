Korean Business - оптовый дистрибьютор сертифицированной корейской косметики. Широкий ассортимент брендов.
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О компании

Компания “K-Business” - оптовый дистрибьютор сертифицированной брендовой корейской косметики. 

Основанная в 2017 году, “K-Business” напрямую сотрудничает с ведущими мировыми производителями, отслеживает инновации в отрасли и нацелена на удовлетворение профессиональных потребностей партнеров, реализующих корейскую косметику оптом на территории РФ и СНГ.

“K-Business” отличается надежным партнерством, эксклюзивным сервисом и индивидуальным подходом. 

В  активе компании:

✅ Эксклюзивный дистрибьютор  брендов NARD, McNally на территории РФ;
✅ Минимальная сумма заказа - 10 000₽;
✅ Время с момента оформления заказа до его отправки составляет в среднем 36 часов;
✅ Склад площадью 1000 м²;
✅ Прямые "белые" поставки из Южной Кореи;
✅ Доступно к предзаказу более 4500 товаров;
✅ Уже более 1000 наших клиентов - специализированные магазины
✅ Работаем в РФ и СНГ.

Наша цель — помочь вашему бизнесу расти

Компания предлагает разнообразные услуги для повышения эффективности и конкурентоспособности. Профессиональная команда “K-Business” всегда готова помочь с вопросами обучения, увеличения прибыли и укрепления на рынке. “K-Business” стремимся к долговременному сотрудничеству и предлагает индивидуальные решения для каждого бизнеса.

Присоединяйтесь к нам, и мы поможем вашему бизнесу процветать!

Партнерство
Эксклюзивный сервис
Индивидуальный подход
Точки торговли
Оптимальная локация точек предпродажной подготовки
Омск
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру! Мы готовы решить ваши проблемы и помочь сделать заказ.
Бренды
  • NARD
  • ENOUGH
  • MASIL
  • FARMSTAY
  • ELIZAVECCA