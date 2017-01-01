О компании

Компания “K-Business” - оптовый дистрибьютор сертифицированной брендовой корейской косметики.



Основанная в 2017 году, “K-Business” напрямую сотрудничает с ведущими мировыми производителями, отслеживает инновации в отрасли и нацелена на удовлетворение профессиональных потребностей партнеров, реализующих корейскую косметику оптом на территории РФ и СНГ.



“K-Business” отличается надежным партнерством, эксклюзивным сервисом и индивидуальным подходом.

В активе компании:



Эксклюзивный дистрибьютор брендов NARD, McNally на территории РФ;

Минимальная сумма заказа - 10 000₽;

Время с момента оформления заказа до его отправки составляет в среднем 36 часов;

Склад площадью 1000 м²;

Прямые "белые" поставки из Южной Кореи;

Доступно к предзаказу более 4500 товаров;

Уже более 1000 наших клиентов - специализированные магазины

Работаем в РФ и СНГ.



Наша цель — помочь вашему бизнесу расти

Компания предлагает разнообразные услуги для повышения эффективности и конкурентоспособности. Профессиональная команда “K-Business” всегда готова помочь с вопросами обучения, увеличения прибыли и укрепления на рынке. “K-Business” стремимся к долговременному сотрудничеству и предлагает индивидуальные решения для каждого бизнеса.

Присоединяйтесь к нам, и мы поможем вашему бизнесу процветать!

