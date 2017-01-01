Компания “K-Business” - оптовый дистрибьютор сертифицированной брендовой корейской косметики.
Основанная в 2017 году, “K-Business” напрямую сотрудничает с ведущими мировыми производителями, отслеживает инновации в отрасли и нацелена на удовлетворение профессиональных потребностей партнеров, реализующих корейскую косметику оптом на территории РФ и СНГ.
“K-Business” отличается надежным партнерством, эксклюзивным сервисом и индивидуальным подходом.
В активе компании:
Эксклюзивный дистрибьютор брендов NARD, McNally на территории РФ;
Минимальная сумма заказа - 10 000₽;
Время с момента оформления заказа до его отправки составляет в среднем 36 часов;
Склад площадью 1000 м²;
Прямые "белые" поставки из Южной Кореи;
Доступно к предзаказу более 4500 товаров;
Уже более 1000 наших клиентов - специализированные магазины
Работаем в РФ и СНГ.
Наша цель — помочь вашему бизнесу расти
Компания предлагает разнообразные услуги для повышения эффективности и конкурентоспособности. Профессиональная команда “K-Business” всегда готова помочь с вопросами обучения, увеличения прибыли и укрепления на рынке. “K-Business” стремимся к долговременному сотрудничеству и предлагает индивидуальные решения для каждого бизнеса.
Присоединяйтесь к нам, и мы поможем вашему бизнесу процветать!